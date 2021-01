Nach Diebstahl: Polizei Peine fahndet nach Tatverdächtigem

Peine. Der Mann soll im September die Seitenscheibe eines am Eixer See parkenden Autos eingeschlagen und die Geldbörse entwendet haben. Bild im Artikel.

Die Peiner Polizei sucht seit Dienstag mit einem Bild nach einem tatverdächtigen Mann, der am 14. September 2020 zwischen 16.45 und 19 Uhr einen Diebstahl am Eixer See begangen haben könnte.

Ein bislang unbekannter Täter soll zu dieser Zeit die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen und die darin verstaute Geldbörse samt EC-Karte gestohlen haben. Der Wagen war auf dem nördlichen Parkplatz des Eixer Sees abgestellt, teilt die Polizei mit.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist der von der Polizei gesuchte Mann im Fall des am 14. September 2020 entwendeten Portemonnaies. Foto: Polizei

Tatverdächtiger bezahlte mit gestohlener EC-Karte

Tatverdächtig ist der Mann auf dem Bild, weil er kurz nach dem Einbruchdiebstahl in drei Geschäften mit der entwendeten EC-Karte bezahlte. Die Beamten prüfen derzeit, ob der Mann für weitere Einbrüche als Täter infrage komme, heißt es weiter.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Auch weitere Hinweise seien erwünscht – etwa zur Marke der Cap des Mannes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Peiner Polizei unter (05171) 9990 zu melden.

red