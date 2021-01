Unbekannte beschmieren Container des Vechelder Gymnasiums

An einem der Klassencontainer des Vechelder Gymnasiums haben Unbekannte Schäden angerichtet.

Von Vandalismus spricht die Polizei, und betroffen ist das Vechelder Gymnasium an der Berliner Straße. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, haben Unbekannte die Seitenverkleidung eines Klassenraumcontainers auf dem Schulhof beschädigt und mindestens zwei Flächen mit Grafitti beschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: Die gibt den Schaden mit mindestens 1000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 in Verbindung zu setzen.

red