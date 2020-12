Blasorchester Lengede - Jubiläum fällt aus im Corona-Jahr

„Wir haben 39 Jahre Musik, Geselligkeit und Freundschaft gepflegt, dass uns im Jubiläumsjahr dies alles fehlt, ist sehr schade“. Andreas Kniza, Ulrike und Karl-Heinrich Ahrens vom Blasorchester Lengede (BOL) hatten schon alles für ein anspruchsvolles Konzert und eine schöne Feier zum 40jährigen Vereinsbestehen geplant, doch seit sechs Monaten ruht der Übungsbetrieb.

„Wir geben die Hoffnung nicht auf und warten wieder auf normale Zeiten“, betonen die Aktiven und schwelgen in Erinnerungen an tolle Konzerte, bewegende Auftritte, lustige Begegnungen und gemeinsame Reisen. Im Sommer 1980 trafen sich im Gasthaus Staats die Bürgermeister Plagge und Sievers mit den Musikern Gisbert Günther, Helmut Gille und Jakobus Janhsen.

Sie beschlossen die Gründung eines Blasorchesters, starteten eine erfolgreiche Werbeaktion. Am 9. September 1980 fand die Gründungsversammlung mit 23 Mitgliedern statt. Schon im Oktober wurde geprobt und im November Gisbert Günther auf der ersten Jahresversammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt. Bereits im Advent 1980 stellte sich das neue Orchester am Lengeder Spritzenhius den Bürgern vor. 1982 präsentierten 27 Blasmusiker ihr erstes Weihnachtskonzert vor fast 400 Zuhörern in der Turnhalle der Lengeder Hauptschule. Inzwischen unterstützten 104 Mitglieder das BOL. Gisbert Günther, war nicht nur Vorsitzender, sondern leitet das BOL auch musikalisch über 20 Jahre. Günther verfügte über eine mehrjährige Ausbildung am staatlichen Konservatorium, spielte Klavier, Orgel und Akkordeon und engagierte sich intensiv in die Ausbildung des Nachwuchses.

Seit 2004 ist der Braunschweiger Musiklehrer Andreas Kößler musikalischer Leiter und seit einigen Jahren auch Vorsitzender des BOL. „Im Laufe der 40 Jahre sind über einhundert Musiker bei uns aktiv gewesen“, zählte Karl-Heinrich Ahrens auf. Mit viel Freude und hohem Einsatz gestaltete sich die Ausbildung junger Leute, doch nur wenige blieben dem BOL länger treu. Wer sich beim anstrengenden Üben „durchbiss“ wurde allerdings mit reichlich Applaus bei öffentlichen Auftritten belohnt. Für einige besondere musikalische Talente, bedeutete das BOL auch den Start in eine berufliche Karriere, denn sie schafften es ins NDR-Symphonieensemble, dem Staatsorchester Braunschweig oder zum Musikchor der Bundeswehr.

Höhepunkte waren jedes Jahr die Adventskonzerte in der Lengeder Turnhalle vor mehreren hundert Zuhörern. Feste Termine im Kalender waren die Unterhaltung mit zünftiger Blasmusik beim Lengeder Volksfest, Konzerte beim Herbst- und Weihnachtsmarkt des HGV und seit zehn Jahren brachte das BOL adventliche Stimmung in das Seniorenheim an der Fuhse. An zahlreiche unterhaltsame Reisen erinnern sich die Aktiven in die Pfalz, den Schwarzwald, nach Thüringen und in Lengedes Partnergemeinden Ribemont in der Champagne sowie Werfen bei Salzburg. Nach der Wende gab das BOL, nach einer Rundfahrt durch den Ostharz, ein spontanes Konzert auf dem Marktplatz vor dem bekannten Rathaus in Wernigerode.