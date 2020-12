In Peine erlaubt: kleines Silvester-Feuerwerk im Vorgarten

In diesem Corona-Jahr ist alles anders: So dürfte auch der bevorstehende Jahreswechsel im Peiner Land wesentlich ruhiger als üblich begrüßt werden. Das Veranstalten von Feuerwerken ist verboten, ebenso der Verkauf von Böllern und Raketen. Ganz zu schweigen von Silvester-Bällen oder fröhlichen Partys - alles nicht erlaubt.

Gleichzeitig aber ist davon auszugehen, dass etliche Hobby-Feuerwerker in Stadt und Kreis Peine noch Restbestände vom Vorjahr aufbewahrt oder übers Jahr anderweitig Feuerwerk, natürlich legal, erworben haben. Ein solches Feuerwerk darf, so die Information der Peiner Landkreisverwaltung, abgefeuert werden - aber nur unter Beachtung aller Bestimmungen und Corona-Beschränkungen.

Menschenansammlungen in Peine vermeiden

So darf dem Hinweis zufolge höchstens ein kleiner Kreis - ein Hausstand mit nur einem weiteren Hausstand oder Angehörigen, maximal fünf Personen - ein solches Feuerwerk entzünden. Das könnte im eigenen Garten sein oder auch auf dem Bürgersteig vor dem Haus. Zu Menschenansammlungen darf es dabei aber nicht kommen, wie die Landkreisverwaltung betont.

Nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabes, in der das lange Wochenende zum Jahreswechsel ein zentrales Thema war, will der Landkreis darauf verzichten, per Verfügung generelle Böllerverbote für ganz bestimmte Straßen, Wege oder Plätze auszusprechen. Die Begründung: Ein erhöhtes Gefährdungspotential an öffentlichen Orte im Peiner Kreisgebiet werde nicht gesehen. Bereits die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen verbietet in diesem Jahr das Abbrennen von Feuerwerk auf belebten öffentlichen Straßen und Plätzen.

Corona-Krisenstab appelliert an die Vernunft der Peiner

Der Leiter des Peiner Krisenstabs, Erster Kreisrat Henning Heiß, betont: "Wir richten den dringenden Appell an die Bevölkerung, sich an die Vorgaben der Verordnung zu halten."

Die Stadt Peine hatte zuvor Feuerwerks-Verbote für einen Abschnitt der Fritz-Stegen-Allee (Tierheim) sowie auf schützenwerten Straßenzügen im Sinne des Sprengstoffgesetzes verfügt (wir berichteten). Diese Verbote behalten ihre Gültigkeit.

Und unterdessen hat die Peiner Polizei angekündigt, zum Jahreswechsel intensiv auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten - sogar mit Personalverstärkung von der Zentralen Polizeidirektion. Wer sich nicht an die Regeln hält - und erwischt wird -, bekommt eine Strafe.

