Feuerwehr: Ortsbrandmeister von Klein Lafferde ernannt

Im Rathaus in Lengede wurden die Ernennungsurkunden an die beiden Feuerwehrkräfte aus Klein Lafferde übergeben (von rechts): Maren Wegener, Axel Lambrecht, Börge Sanner und Martin Kröhl.

Der Rat der Gemeinde Lengede hatte während seine Sitzung Ende Dezember einstimmig die Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr in Klein Lafferde beschlossen. Diese waren zuvor in der Dienstversammlung der Ortsfeuerwehr gewählt worden. Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener überreichte im Beisein des Gemeinde-Brandmeisters Martin Kröhl nachträglich die Ernennungsurkunden. Und zwar für: Axel Lambrecht, als wiedergewählten Ortsbrandmeister von Klein Lafferde und seinen neuen Stellvertreter Börge Sanner. Beide sind für sechs Jahre, bis Ende 2026 gewählt. „Ich bedanke mich bei den beiden Kameraden für ihre Bereitschaft, Verantwortung in der Freiwilligen Feuerwehr Klein Lafferde zu übernehmen“, wird Maren Wegener in der Mittelung der Gemeinde Lengede zitiert.