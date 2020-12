Zu einem kuriosen Polizeieinsatz ist es am Montag in Peine gekommen.

Frau demoliert in Peine Autos und will Polizistin treten

Die Hintergründe dieser Attacke auf geparkte Autos sind noch offen. Fest steht aber, dass eine 28 Jahre alte Frau am Montagnachmittag auf einem Feldweg im Peiner Ortsteil Vöhrum unvermittelt gegen zwei dort abgestellte Personenwagen getreten hat, so die Polizei in ihrem Tagesbericht vom Dienstag.

Die Eigentümer der Fahrzeuge, die in der Nähe waren, wollten die Frau wegen der Beschädigungen zur Rede stellen. Die aber soll die Eigentümer beschimpft und beleidigt und sich vom Tatort entfernt haben.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

28-Jähriger wurde zunehmend aggressiver

Laut Polizeibericht verständigten die Autofahrer die Polizei und verfolgten die mutmaßliche Randaliererin. Doch auch den kurze Zeit später eintreffenden Beamten gelang es zunächst nicht, den Sachverhalt zu klären. "Bei der Befragung wurde die Frau zunehmend aggressiver und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei", berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Dienstag. Demnach versuchte die 28-Jährige, gezielt nach einer Polizeibeamtin zu treten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, so Oppermann weiter, wurde die 28-Jährige letztendlich nach Hause entlassen. "Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden."

dpa