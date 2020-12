Peiner BGE zufrieden mit digitaler Nachfrage wegen Endlagersuche

Mit Abstand am meisten sei die Unternehmens-Webseite der BGE (www.bge.de) genutzt worden, teilt die Gesellschaft mit Hauptsitz in der Eschenstraße in Peine mit. Diese habe bis kurz vor Weihnachten insgesamt 476.599 Zugriffe verzeichnet. Zurückzuführen sei dies vorrangig auf die Veröffentlichung des Zwischenberichts „Teilgebiete" am 28. September.

Die Unterseite zum Zwischenbericht Teilgebiete sei mit Abstand am häufigsten besucht worden. Während Kritiker der BGE und besonders der Bundesregierung vorwerfen, bei der Suche nach einem Standort für ein Endlager für Atommüll die Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend mitzunehmen und vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist die BGE selbst zufrieden mit ihrer Kommunikation.

Interaktive Elemente als Möglichkeit der Information

Neben der interaktiven Karte - auf der nach Ort oder Postleitzahl gesucht werden kann, um festzustellen, ob man in einem der „Teilgebiete“ lebt - könnten dort auch die wichtigsten Dokumente heruntergeladen werden, und auch der Zwischenbericht zu Regionen, in denen Standorte theoretisch möglich wären.

"Viele User*innen wollten es aber genauer wissen – und so wurde auch die Seite mit vertiefenden wesentlichen Unterlagen zur Endlagersuche insgesamt 2613 Mal besucht. Die Unterseite zu den häufigsten Fragen und Antworten zum Zwischenbericht ist insgesamt 2973 Mal aufgerufen worden. Die am häufigsten geklickten Teilgebietsseiten (jeweils weit über 2000 Mal) waren die Unterseiten zu den Teilgebieten 004_00, einem der großen Ton-Teilgebiete in Norddeutschland, sowie die beiden großen Kristallin-Teilgebiete in Süddeutschland, 013_00 und 009_00. Diese Unterseiten enthalten Steckbriefe, Videos und weitere Informationen speziell zum jeweiligen Teilgebiet. Es gibt für jedes Teilgebiet eine eigene Unterseite“, so die BGE in ihrer Mitteilung.

Großes Interesse am Thema Rückholung des Atommülls

Die Nutzer hätten ebenfalls sehr die Informationen rund um die Rückholung des Atommülls aus der Schachtanlage Asse II auf der BGE-Internetseite interessiert (in 2020 mehr als 12.000 Besuche). Am häufigsten seien die angebotenen Informationen zum Rückholplan und zu den Erkundungsbohrungen R10 und R11 aufgerufen worden. Aber auch der Umgang mit dem Wasserzutritt im Bergwerk, einer der Hauptkritikpunkte, habe viele Nutzer sehr interessiert.

Fast nur digitale Informationsveranstaltungen möglich wegen Corona

Da im Corona-Jahr 2020 nahezu keine Vor-Ort-Veranstaltungen möglich waren, habe die BGE ihre Dialog-Angebote für Bürger und Bürgerinnen schon früh auf digitale Alternativen umgestellt. So habe es 2020 sieben digitale Veranstaltungen der Info-Stellen Asse, Konrad und Morsleben gegeben. Auch für die Endlagersuche seien die ersten Dialogformate digital umgesetzt worden.

"Zwischen dem 28. Oktober und dem 6. November 2020 hat die BGE für jedes der 90 Teilgebiete eine Online-Sprechstunde auf ihrem YouTube-Kanal angeboten“, so die BGE weiter. 17 Experten oder Expertinnen des Bereichs Standortauswahl hätten die Teilgebiete und die Gründe für ihre Ausweisung erklärt. Die beiden BGE-Geschäftsführer Stefan Studt und Steffen Kanitz hätten viele dieser Sprechstunden selbst moderiert.

Erläuterungen der gewählten Methoden

Auch mit der interessierten (Fach-)Öffentlichkeit habe die BGE digital über die Endlagersuche diskutiert. In ihrem Forum habe die BGE 2020 in einzelnen Methodensteckbriefen die geplanten Anwendungsmethoden für die jeweiligen Kriterien und Anforderungen dargestellt und für einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen zur Diskussion gestellt. Im gesamten Zeitraum hätten sich insgesamt 148 Personen im Forum registriert. Es seien 50 Beiträge in 10 Themen verfasst worden.

„Aktive Störzonen“ am häufigsten in der Diskussion

Das größte Interesse habe der Steckbrief zum Ausschlusskriterium „Bohrungen“ mit mehr als 12.000 Ansichten geweckt. "Die meisten Diskussionen gab es zum Steckbrief 'aktive Störungszonen‘ (insgesamt 13 Beiträge)“, fasst die BGE zusammen. Eine komplette Auswertung dieser Konsultationen sei ebenfalls veröffentlicht worden.

Streams und Klick-Touren

Mit www.einblicke.de habe die BGE ein weiteres Online-Angebot, welches sich mit erklärenden Texten zur Endlagerung und Magazininhalten an ein breiteres Publikum richte. Auf Einblicke.de seien 2020 die Virtuellen Touren durchs Endlager Morsleben das erfolgreichste Element gewesen. Die vom Team der Info-Stelle Morsleben erarbeitete Klick-Tour sei etwas mehr als 1000 Mal genutzt worden.

Drei YouTube-Streams zur virtuellen Tour im August und September ergänzten das Angebot und verzeichneten zum Ende des Jahres jeweils zwischen 700 und 1300 Views. "Darüber hinaus interessierten sich die Einblicke-Besucher*innen vor allem für allgemeine Informationen zur Entstehung von Atommüll, die Geschichte der Endlagerung und die Geschichte der Schachtanlage Asse II", so die BGE weiter.

BGE auf diversen Social-Media-Kanälen

Im Jahr 2020 habe die BGE auch ihre Aktivität in den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Facebook, Twitter und Xing gestartet. In Kurzvideos oder mit Bildern erklärte die BGE beispielsweise „Wie kommen Fahrzeuge ins Bergwerk?“, „Was bedeutet der Begriff ‚Lutte‘?“ oder “Wie weit sind die Arbeiten an Schacht 1 des zukünftigen Endlagers Konrad“?

Mit diesen und anderen Postings habe die BGE bei Facebook und LinkedIn bis zu 10.000 Personen erreicht. Auf Twitter hingegen seien eher informative Postings erfolgreich gewesen, zum Beispiel eine Gegenüberstellung hochradioaktiver und schwach- und mittelradioaktive Abfälle oder die Messwerte aus der Schachtanlage Asse II.

