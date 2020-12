Überraschungstüten-Aktion der Wipshäuser Löwen hat Erfolg

Der Eintracht-Fanclub Wipshäuser Löwen veranstaltet ein Grillfest, lädt dazu einen Eintracht-Spieler ein, viele Gäste kommen. Man verbringt schöne Stunden miteinander und am Ende kommt eine dicke Geldspende für die Kinderkrebsstation des Städtischen Klinikums Braunschweig zusammen: Mehrere Jahre war es in der Vorweihachtszeit in Wipshausen so. Aber in der Corona-Pandemie war ein solches Fest nicht möglich. Frühzeitig plante der Fanclub daher um und startete eine Überraschungstüten-Aktion. Sie wurde zum Erfolg.

Tüten helfen krebskranken Kindern

"Insgesamt wurden 180 Überraschungstüten zu je 20 Euro verkauft", sagt Lennart Lühn, Vorsitzender des Fanclubs. "Die meisten Bestellungen kamen natürlich aus Wipshausen, aber es waren auch Bestellungen aus Peine, Braunschweig, Edemissen und weiteren Nachbarorten wie Hillerse und Didderse dabei. Etwa fünf Bestellungen gingen sogar aus Hannover ein." Zehn Mitglieder des Fanclubs verteilten die für den kleineren Einkauf wiederverwertbaren Filztaschen. Gefüllt waren sie mit Keksen, Wurst im Glas, Süßigkeiten und vielen verschiedenen nützlichen und schönen Dingen wie Spielzeug, Trinkflaschen, Zollstöcken, Regenschirmen, Werkzeug und Mützen. Gespendet wurden die Dinge von Privatpersonen und Geschäftsleuten aus der ganzen Region. "Der Inhalt der Überraschungstüten kam gut an", sagt Lennart Lühn. "Nicht zuletzt dank vieler zusätzlicher Geldspenden sind wir zuversichtlich, dass wir wieder einen großartigen Betrag - hoffentlich über 4000 Euro - an die Kinderkrebsstation des Städtischen Klinikums Braunschweig spenden können. Das war in diesem besonderen Jahr nicht unbedingt zu erwarten und macht uns stolz."

Trotz des Erfolgs mit den Überraschungstüten hofft der Fanclub jedoch, im kommenden Jahr wieder zur üblichen Präsenzveranstaltung und einer "echten Gemeinschaftsaktion mit unseren Mitbürgern" zurückkehren zu können. "Drücken wir die Daumen."