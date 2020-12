Die Polizei hat am Mittwoch um 2 Uhr einer Feier in einer Wohnung in der Jägerstraße in Peine beendet. Laut Polizei waren fünf Personen anwesend –alle aus unterschiedlichen Haushalten.

Die Polizei will konsequent handeln

Es wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch zukünftig werde die Polizei konsequent bei solchen Anlässen handeln.

red