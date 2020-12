Ein Täter hat in der Schützenstraße in Bülten am Mittwoch zwischen 1 und 6 Uhr Bargeld und Zigaretten gestohlen – eine mögliche Sprengung im Bereich des Auswurfschachtes, um an die Beute zu gelangen, kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05171) 9990.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red