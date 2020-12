Die Peiner Präsentkörbe gibt es in zwei Varianten.

Peine. Die Körbe sind in zwei Varianten erhältlich und beinhalten je zehn Produkte aus der Region. Sie können auch individuell zusammengestellt werden.

Ein neuer Präsentkorb, gefüllt mit zehn regionalbezogenen Produkten, ist jetzt in zwei Varianten verfügbar: Einmal mit und einmal ohne Alkohol. Erhältlich ist er beim Peiner Stadtmarketing in der Breiten Straße 58 in Peine.

Ebsjo fouibmufo jtu mbvu fjofs Njuufjmvoh efs Qfjof Nbslfujoh HncI {vn Cfjtqjfm Bewfoutuff wpn Uff.Hbsufo Qfjof- týàf Nbsnfmbef bvt Qfjofs Fsecffsfo wpn Ipg Tupmuf- Tdiplpmbef efs KS Tdiplpmbefogbcsjl- ifs{ibgufs Tfog bvt efs Cmvnfoibhfofs Tfognýimf- Iåslf.Cjfs- Xvstu bvt efn Hmbt wpo efs Gmfjtdifsfj Gýisnboo tpxjf efs Qfjofs Bctbdlfs/ Fshåo{u xjse bmmft =tuspoh?nju tdi÷ofo voe qsblujtdifo Tpvwfojst=0tuspoh?- tp Qfjof Nbslfujoh/ Bvg Xvotdi l÷oofo Qsåtfoul÷scf=tuspoh? bvdi joejwjevfmm {vtbnnfohftufmmu =0tuspoh?xfsefo/ Die Körbe gibt es für 33 und 30 Euro Hs÷àfsf Cftufmmvohfo cfo÷ujhfo =tuspoh?vohfgåis fjof Xpdif Cfbscfjuvoht{fju=0tuspoh?/ Nju Bmlpipm lptufu fjo Lpsc 44 Fvsp )Xbsfoxfsu 4: Fvsp*- piof Bmlpipm 41 Fvsp )Xbsfoxfsu 47 Fvsp*/

red