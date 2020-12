Edemissen. Unbekannte haben ein Fenster in der Wupperstraße in Edemissen beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt mindestens 150 Euro.

Täter haben am Sonntag, 13. Dezember, gegen 20.30 Uhr, ein Fenster an einem Wohnhaus in der Wipperstraße in Edemissen beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Der entstandene Schaden beträgt mindestens 150 Euro. Hinweise an die Polizei: (05171) 9990.

red