Mann schießt Frau in den Kopf – Peiner festgenommen

Eine 45 Jahre alte Frau ist in Uetze bei Hannover durch einen Kopfschuss verletzt worden. Sie sei nicht in Lebensgefahr und ihr Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Tatverdächtige, der 41-Jähriger Ex-Partner der Schwester des Opfers, wurde etwa sieben Stunden nach der Tat am Sonntag gefasst.

Mann bedroht Ex-Freundin – Schwester eilt zur Hilfe

Er soll in die Wohnung seiner 35 Jahre alte Ex-Freundin eingebrochen sein und und sie dort bedroht haben. Die Frau konnte sich verstecken und bat per Telefon ihre ältere Schwester um Hilfe. Als diese kurze Zeit später eintraf, schoss der 41-Jährige auf sie und flüchtete.

Spur führt nach Peine

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten fahndeten sofort nach dem Mann und fassten ihn schließlich einige Stunden später in Peine. Er sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei geht von einer versuchten Tötung aus. Unklar war zunächst, worum es bei dem Streit ging. dpa