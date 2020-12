Eltern können schon ab Montag, 14. Dezember, ihre Kinder vom Präsenzunterricht in den Schulen befreien. Damit will das Kultusministerium in Hannover einen Beitrag zur Kontaktreduzierung in der Corona-Pandemie leisten Die bisher für den 17. und 18. Dezember geltende Regelung wird damit auf die gesamte 51. Kalenderwoche ausgedehnt.

