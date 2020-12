Peiner Polizei verstärkt den Kampf gegen Einbrecher

Das Fahrzeug auffällig, der Fahrer verdächtig: An mehreren Orten im Kreis Peine hat die Polizei am Mittwoch Kontrollen durchgeführt. Diese Szene ist gestellt.

In Klein Ilsede winkt eine Polizeibeamtin mit geschultem Blick Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr heraus, und auf dem Parkplatz kontrollieren Polizisten Fahrzeug und Insassen. Zeitgleich finden an diesem Mittwoch Kontrollen auch in Rosenthal und Schwicheldt im Peiner Land statt – so wie im gesamten Bezirk der Polizeidirektion Braunschweig.

Das Ziel: Im permanenten Kampf gegen die Einbruchskriminalität wollte die Polizei bei diesen flächendeckenden Kontrollen auch Erkenntnisse über mögliche Tätergruppierungen sowie deren Reisebewegungen und Handlungsweisen gewinnen. Und für die Bevölkerung sollte sichtbar werden: „Der Kampf gegen die Einbrecher bleibt ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit", so Matthias Pintak, Sprecher der Inspektion Salzgitter, zu der auch das Kommissariat Peine gehört. Polizei behält Gewerbegebiet und auch Schulen im Blick Die Fallzahl der Wohnungseinbrüche sei zwar zurückgegangen – mangels Tatgelegenheiten, weil in der Corona-Pandemie Häuser und Wohnungen viel seltener verlassen sind. Aber dennoch werde die dunkle Jahreszeit bevorzugt von Kriminellen ausgenutzt. Auch einer möglichen Verlagerung hin zu Firmen- und Geschäftsobjekten müsse vorgebeugt werden. Neben Gewerbe- und Industriegebieten beobachte die Polizei ebenso soziale Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten mit besonderer Aufmerksamkeit. Bürger sollen verdächtige Beobachtungen unter der 110 melden In diesem Zusammenhang werden diese Kontrollen zur dunklen Jahreszeit verstärkt. Sie sollen nicht nur Täter abschrecken, sondern auch die Bevölkerung sensibilisieren, stets wachsam zu sein. „Hinweise aus der Bevölkerung bei verdächtigen Beobachtungen, augenscheinlichen Vorbereitungshandlungen oder den Einbrüchen selbst, nimmt die Polizei unter der 110 entgegen." Dazu gehöre die Beobachtung eines verdächtigen Fahrzeugs im Wohnviertel, der Fremde, der Fotos von Häusern mache, oder der beschädigte Bewegungsmelder vorm Eingang, nannte Sprecher Pintak einige Beispiele. Rat und Hilfe gibt es beim Präventionsteam der Polizeiinspektion in Salzgitter: (05341) 1897109.