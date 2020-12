Die schüchterne Lucy im Peiner Tierheim braucht Zuwendung

Mein Name ist Lucy, ich bin eine Pitbullmischlingshündin und bin am 21. Mai 2016 geboren worden. Mehr als 8 Monate saß ich im Hamburger Tierschutzverein. Da in Hamburg die Haltung von Listenhunden nur mit behördlicher Erlaubnis und unter strengeren Auflagen möglich ist, bin ich nach Peine umgezogen, um hier hoffentlich schnell ein neues Zuhause zu finden. Ich bin eine schüchterne Hündin. Habe ich euch erst mal in mein Herz geschlossen, dann freue ich mich riesig darüber, mit euch meine Zeit zu verbringen. Der Tierheim-Alltag stresst mich, weshalb ich die Zeit außerhalb meines Zwingers genieße! Ich habe eine Maulkorb- und Leinenpflicht, die durch einen neuen Wesenstest gelockert werden könnte. Neue Dinge machen mir Angst. In meinem neuen Zuhause sollten lieber keine kleinen Kinder sowie Katzen oder andere kleine Tiere leben. Mit anderen Hunden bin ich bedingt verträglich.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

