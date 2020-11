Zuckerrüben-Kampagne in Peine mit positiver Halbzeitbilanz

Die Zuckerrübenernte im Peiner Land läuft auf Hochtouren – und sie läuft gut. „Wir erleben sogar eine sehr gute Kampagne“, betont Andreas Affeldt, Leiter des Nordzucker-Werks in Clauen. Dort laufen die Maschinen und Turbinen unter Volllast. Soll heißen: Das Werk verarbeitet täglich rund 10.500 Tonnen Zuckerrüben, am Spitzentagen sind es gar 11.000 Tonnen. Das ist die Höchstlast, mehr geht technisch nicht.

Affeldt berichtet von einer bislang nahezu problemfreien Kampagne , es habe nur „ein paar kleinere Störungen“ gegeben. „Wir erleben eine so ruhige Kampagne wie seit langem nicht mehr“, sagt der Werkleiter. Das „Bergfest“ war am Dienstag geschafft, bis in den Januar hinein wird in Clauen noch Zucker produziert.

Das Vlies puffert Temperaturschwankungen

Dass es so gut läuft, hat mehrere Gründe, verdeutlicht Affeldt. Zum einen sei die Qualität der süßen Knollen bestens. Der Zuckergehalt der Feldfrucht liege bei derzeit 18,1 Prozent – ein zufriedenstellender

Bis zu 11.000 Tonnen Zuckerrüben werden während der laufenden Kampagne im Nordzucker-Werk in Clauen verarbeitet. Das Werk produziert den Zucker somit unter Vollast. Foto: Jörg Kleinert

Wert. Und: Die Rübe komme weitestgehend trocken ins Werk, die Rode-Bedingungen seien optimal. „Da wenig Erde an ihr haftet, lässt sich die Rübe sehr gut verarbeiten“, sagt Affeldt. Auch die Lagerfähigkeit der Frucht in den langgezogenen Mieten am Feldweg- und Straßenrand sei gegeben. Die gehäuften Rübenberge seien derzeit weder von großer Feuchtigkeit noch von schwerem Frost bedroht. Die meisten Mieten sind inzwischen mit Vlies überzogen.

Das Vlies ist nach allen Versuchen der letzten Jahrzehnte das am besten geeignete Abdeckmaterial. Es leitet Niederschläge im Gewebe ab und puffert Temperaturschwankungen. Selbst wenn bei starkem Frost die äußeren Rüben unter dem Vlies einfrieren, bleiben sie nach dem Auftauen länger verarbeitungsfähig.

Ein Mitarbeiter wurde positiv auf Corona getestet

95 Prozent aller Zuckerrüben im Peiner Land sind gerodet, berichtet Kreislandwirt Wilfried Henties. Die restlichen fünf Prozent kommen bis zum Wochenende aus der Erde. „Wir erleben eine Bilderbuch-Saison", sagt der Oberger. Der niederschlagsarme November sei zwar für den Wasserhaushalt des Bodens schlecht, für die Roder indes von Vorteil. Henties berichtet stellenweise von 19 Prozent Zuckergehalt , im Kreis-Durchschnitt liege er bei 17 bis 18,5 Prozent. „Das ist sehr zufriedenstellend.“

Sehr sorgsam gehen derweil die 150 Mitarbeiter große Belegschaft im Werk Clauen mit dem Thema Corona um, versichert Zuckerfabrik-Chef Affeldt. „In allen Gängen und Fluren und dort, wo sich viele Mitarbeiter begegnen, wird der Mund-Nasen-Schutz getragen.“ Dennoch habe es einen positiv auf das Covid 19-Virus getesteten Mitarbeiter gegeben. Dieser habe sich im häuslichen Umfeld angesteckt, befinde sich derzeit in Quarantäne und, so Affeldt, „es geht ihm gut“.

Transportketten dürfen nicht unterbrochen werden

„Wir hoffen, dass die zweite Hälfte der Verarbeitungssaison gut läuft und nicht negativ durch Corona belastet wird.“ sagt Dr. Clemens Becker, Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Niedersachsen-Mitte. „Die Transportketten in die Zuckerfabriken müssen reibungslos funktionieren, denn die Zuckergewinnung aus unseren Rüben in den Zuckerfabriken ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht so einfach unterbrochen werden kann.“ Alle an der Erzeugungskette Beteiligten wie Rode-, Verlade- und Transportunternehmen setzen laut Becker auf Hygienekonzepte , um die Infektionsrisiken zu minimieren.