Britta Ahrens gibt Vorsitz bei „Kunst im Peiner Land“ 2021 ab

Es ist Britta Ahrens, Vorsitzende des Vereins „Kunst im Peiner Land“ (KiP), anzusehen: Die Entscheidung, die sie getroffen hat, ruft Emotionen bei ihr hervor. Die quirlige Künstlerin hat sich entschlossen, im Januar 2021 bei der Mitglieder-Jahresversammlung ihr Amt als Vorsitzende niederzulegen. Ein Schritt, den sich Ahrens, die das „Gesicht“ der KiP ist, nicht leicht gemacht hat. „Lange habe ich darüber nachgedacht, aber es bleibt dabei. Jetzt sollen andere das künstlerische Ruder übernehmen,“ sagt Britta Ahrens.

Bis zu 50 Stunden monatlich engagiert für Kunst im Peiner Land

Sie hat dem Verein zur Akzeptanz in der Öffentlichkeit verholfen, hat dafür gesorgt, dass Kunst zu einem angesehenen Bestandteil in der Stadt und im Landkreis wurde und ist. Die 56-Jährige legt viel Engagement und Herzblut im Namen der Kunst an den Tag. Doch jetzt lässt sie ihr „Baby“ los und will sich wieder ihrem Leben widmen. „Ich habe viel für die KiP gegeben, monatlich 50 Stunden neben meiner normalen Arbeit waren keine Seltenheit. Jetzt entscheide ich mich für mich,“ fasst Britta Ahrens ihre Beweggründe zusammen.

Warum Ahrens Kunst in der Stadt und im Landkreis Peine publik machen wollte, dafür gab es einige Gründe. Zum einen fand die Goldschmiedemeisterin und Malerin, dass Kunst in die Öffentlichkeit gehört und dass Peine ein künstlerisches Image gut tun würde. Zu dem Zeitpunkt, als sie anfing, sich zu engagieren, arbeitete der Landkreis Peine gerade an seinen Kulturentwicklungsplan. „Ess bot sich an, hier anzuknüpfen und Gas für die Kunst zu geben,“ berichtet Ahrens. Vera Szöllösi sprang mit auf den fahrenden Zug auf.

2013 bildet Britta Ahrens den Verein

Im Februar 2013 organisierten die beiden Frauen den ersten Künstlerstammtisch im damaligen Restaurant Cyrano. „Das war ein buntes Treiben,“ erinnert sich Ahrens „rund 30 Kunstschaffende nahmen teil, die Akustik eine Katastrophe, und dann unser Wunsch, bereits in wenigen Monaten die ersten Offenen Ateliers stattfinden zu lassen.“

Doch schon beim zweiten Treffen des Künstlerstammtisches im Schützenhaus Peine wurden Pläne geschmiedet und konkretisiert. An der ersten Veranstaltung nahmen 32 Kreative aus Stadt und Landkreis teil. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz bezuschusste die Kunstveranstaltung und sicherte hiermit die Erstellung des Katalogs und der Werbeplakate. Britta Ahrens sagt schmunzelnd: „Ich bin mit meinem Einkaufswagen durch die City und habe Plakate und Kataloge verteilt.“ Seitdem gibt es die Offenen Ateliers, und die Künstler werden nicht müde, sich mit ihrer Schaffenskraft zu präsentieren.

Zahlreiche Kunstausstellungsformate sind entstanden

Doch neben der Großveranstaltung hat Ahrens noch andere aufsehenerregende Kunsthighlights förmlich aus dem Boden gestampft. Die Ausstellung „Die andere Welt“ in der Citygalerie Peine, bei der Anne Christine Reetz half, die Ausstellung im Stahlwerk, hier meisterte die Peinerin die außergewöhnliche Vernissage mit Sabine Effenberger. Dazu Kunst am Zug. Und für die kunstbegabten Jugendlichen plante Ahrens die jährlich stattfindende U 20, ein Portal der jungen Kunstszene und auch eine Ausstellung im Kreismuseum.

In Zeiten des Flüchtlingszustroms war es Ahrens, die Künstler mobilisierte und über Kunst Brücken zur Integration schlug. Dann jetzt in Corona-Zeiten der Kunstraum, für den der Landkreis Peine und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz die für die Offenen Ateliers zugesagten Gelder umwidmeten. „Das hat uns die Aktion überhaupt ermöglicht,“ dankt die Vorsitzende.

Um junge Künstler kümmert sich künftig Tochter Kristina Ahrens

„Jetzt müssen die Künstler lernen, aus eigener Kraft Projekte zu inszenieren,“ sagt Ahrens mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Als Künstlerin, die bei Aktionen mitmacht, bleibt sie im Kreis ihrer Kreativen. „Aber ich muss mich um meine Goldschmiede und meine eigenen Ausstellungen kümmern, endlich mal wieder zum Sport gehen und möchte mich mehr um mein Enkelkind kümmern,“ begründet Britta Ahrens ihren Vorstandsabschied im kommenden Jahr. Um die Belange der U 20 will sich Tochter Kristina mit Unterstützung ihrer Mutter kümmern. Zum Abschied hat sie auch noch einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn der Kreis Peine der Kunst weiter verbunden bleibt und auch die Stadt den Kunstschaffenden mit Wertschätzung und finanziellen Hilfen unter die Arme greifen würde. Da lief bisher nichts.“

Rund 140 Künstlerinnen und Künstler sind bei „Kunst im Peiner Land“ (KiP) eingetragen, 60 davon sind Vereinsmitglieder. Um bei Ausstellungen mitmachen zu können, ist eine Vereinsmitgliedschaft nicht verpflichtend. Britta Ahrens fungiert weiterhin als „Kontaktstelle Bildende Kunst“, sie ist die Ansprechpartnerin, an die sich Interessierte wenden können, wenn sie künstlerische Angebote suchen. Mehr unter www.Kunst-in-Peine.de.