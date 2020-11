Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Peine gestorben

Im Kreis Peine kam es am Samstag zu einem tödlichen Unfall (Symbolbild).

Peine. In der Gemeinde Edemissen ist ein Motorradfahrer gestürzt und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Er erlag seinen Verletzungen.

Bei einem Unfall ist am Samstag gegen 14.40 Uhr ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 13 bei Wipshausen (Gemeinde Edemissen) gestorben. Das berichtet die Polizei.

Laut Polizei fuhren drei Motorradfahrer auf der K13 von Meerdorf nach Wipshausen, als einer 28-jähriger Fahrer in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er sei, so die Polizei weiter, in einen entgegenkommenden Pkw eines 68-jährigen Mannes geschlittert. Eine Kollision zwischen beiden Fahrzeugen ließ sich nicht vermeiden.

Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Bei dem Unfall starb der 28-Jährige, der Fahrer des PKW erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.

Für die Unfallaufnahme sowie den Rettungseinsatz waren neben der Polizei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, ein Sachverständiger, Notfallseelsorger und Abschleppunternehmen eingesetzt. Die Unfallstelle war in der Zeit von 14.50 bis 19 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr voll gesperrt. red