Vöhrumer gestochen - war es ein Unfall oder mit Absicht?

Vor Gericht kommt es selten vor, dass die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung einer Meinung sind. Im Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine 45-Jährige vor dem Landgericht Hildesheim ist dies aber der Fall. Beide halten die Frau für schuldig, ihrem Lebensgefährten am 8. Mai nach einem Streit mit einem Stich in den Bauch schwer verletzt zu haben.

Wie es zu der Tat kommen konnte, versuchte der Staatsanwalt darzulegen. Die beiden seien seit 2018 ein Liebespaar gewesen, 2019 zog die Frau dann in das Haus ihres Freundes in Vöhrum. Die Beziehung sei von sehr harmonischen Situationen geprägt gewesen.

Er verpasst ihr ein blaues Auge

Man müsse aber auch von Handgreiflichkeiten des Mannes gegenüber der 45-Jährigen ausgehen, so der Staatsanwalt weiter. Einmal habe die Frau bei einem Streit ein Glas zertrümmert. Daraufhin soll er ihr ein blaues Auge verpasst haben.

Am Tattag habe es wieder einen Streit gegeben. Die Frau sei dann ins Gästezimmer gezogen. Irgendwann am Abend habe eine Versöhnung im Raum gestanden. Ihr Freund soll vorgeschlagen haben, den Abend gemeinsam vorm Fernseher zu verbringen. Beide tranken Alkohol. Erst sei es zu Diskussionen gekommen, dann zu Beleidigungen.

Sie folgt ihm – mit einem Messer

„Bewusst sind diese geschehen um den anderen zu verletzen“, da ist sich der Staatsanwalt sicher. Wörtlich wollte der Staatsanwalt die gefallenen Beleidigungen nicht wiedergeben – sie sollen weit unter die Gürtellinie gegangen sein.

Der Mann habe die Beleidigungen nicht zurückgenommen, sei ins Arbeitszimmer gegangen. Sie ist ihm gefolgt, hat sich vorher aus der Küche ein Messer geholt. Ob sie geplant hatte das Messer einzusetzen, konnte der Staatsanwalt nicht beweisen. Möglich sei die Mitnahme zur Verteidigung gewesen.

Die Frau steht unter Alkoholeinfluss

Am Eingang des Arbeitszimmers sei es dann zum Stich in den Bauch des Mannes gekommen. Ein unabsichtliches Hineinrennen in das Messer hält der Staatsanwalt für ausgeschlossen. Dies hatten sowohl die 45-Jährige als auch ihr Freund in ihren zweiten Vernehmungen bei der Polizei angegeben.

Bei der Tat hatte die Frau laut Gericht einen Blutalkoholwert von 1,96 Promille. Ihre Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sei dadurch jedoch nicht komplett aufgehoben gewesen, so der Staatsanwalt weiter. Durch die tiefgreifende Kränkung des Partners sei es zu einer affektiven Erregung bei der Frau gekommen. Die Tat sei aus der Situation heraus entstanden.

Verminderte Schuldfähigkeit?

Da der Stich eine potenziell lebensgefährliche Verletzung war, forderte der Staatsanwalt zwei Jahre Freiheitsstrafe für die Frau. Der Verteidiger geht davon aus, dass die Tat so geschehen ist, wie sie vom Staatsanwalt angeklagt war. Beide gehen von einer verminderten Schuldfähigkeit der Frau aus. Die Äußerungen ihres Partners habe die Frau massiv gekränkt, so der Verteidiger weiter. Er sprach von einem Augenblicksversagen. Er hält eine Strafe von 18 Monaten auf Bewährung für angemessen. Wie der Staatsanwalt beantragte auch er den Haftbefehl gegen die Frau aufzuheben.

In Tränen aufgelöst konnte die Angeklagte die Möglichkeit des letzten Wortes nicht nutzen, sondern schüttelte nur den Kopf.

Das Urteil soll am 13. November 2020 verkündet werden.