Es war erst zu befürchten, dann aber schon abzusehen, und nun ist es amtlich: In diesem Jahr wird es in Peine wegen Corona keinen Weihnachtsmarkt geben. Das teilte das Peine-Marketing mit Geschäftsführer Harald Stolte an der Spitze am Freitag mit.

Im Büro des Peine-Stadtmarketings war bereits alles vorbereitet. Das Corona-Hygienekonzept war abgestimmt, und die Marktbeschicker standen schon „Gewehr bei Fuß". Doch jetzt muss auch der Peiner Weihnachtsmarkt, wie in vielen anderen Städten zuvor ebenfalls, abgesagt werden.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de „Wir haben bis zum Schluss gehofft, aber die neue Verordnung des Landes hat die Durchführung von Weihnachtsmärkten untersagt“, so das Peine-Marketing in einer Mitteilung. Dieses Verbot gilt, wie unsere Zeitung berichtet hat, zunächst bis Ende November. Aber davon abgesehen, ob das Land angesichts des Infektionsgeschehens möglicherweise noch ein weiterreichendes Verbot erlässt, wäre nach Einschätzung und zum Bedauern von Harald Stolte für die Marktbeschicker ein verkürzter Weihnachtsmarkt wirtschaftlich nicht darstellbar.“ Daher hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, den Markt nicht durchzuführen. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Ein letztes Fünkchen Hoffnung besteht aber noch in Peine: „Wir prüfen derzeit, ob ersatzweise vereinzelte Buden in der Fußgängerzone aufgestellt werden können“, so der Bürgermeister der Stadt und Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Klaus Saemann. Ob das möglich sein wird, hängt allerdings von der Bereitschaft der Betreiber ab, der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens und der dann ab Dezember geltenden Verordnung. So schön war’s vor einigen Jahren: Sogar eine dünne Schneedecke hüllt den Peiner Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt ein Foto: Henrik Bode, Archiv