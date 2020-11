Corona – Zelte vor dem Klinikum Peine für die Erstaufnahme

Eine Corona-Schutzmaßnahme: Techniker errichten am Freitag vor dem Klinikum Peine im Bereich der Notaufnahme zwei Zelte für die Erstaufnahme von Patienten mit grippeähnlichen Symptomen.

Peine. Vorsichtsmaßnahme: Wer sich mit grippeähnlichen Symptomen an das Klinikum wendet, muss sich wegen Corona und Grippe in einem Zelt anmelden.

Aufgrund der hohen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus und der Zunahme von Covid-19-Verdachts- sowie bestätigen Fällen im Landkreis Peine hat das Klinikum Peine seine Strukturen angepasst, um auf eine weitere Zuspitzung der Lage vorbereitet zu sein. Deshalb wird jetzt in der Zentralen Notaufnahme ein separater, räumlich abgetrennter Bereich eingerichtet, in dem Patienten mit Covid-19-Symptomen erstversorgt werden sollen.

„Diese räumliche Trennung ist notwendig, um das Risiko einer Kontamination zu verringern“, erklärt Fabian Laaß, derzeitiger Presseverantwortlicher des Klinikums Peine. Vor der zentralen Notaufnahme sind am Freitag zwei beheizte Zelte aufgebaut worden. Das erste dient als Wartezone, das zweite für die Ersteinschätzung (Triagierung) der Patienten. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

„Patienten, die ein erhöhtes Infektionsrisiko aufweisen, werden dann über einen separaten Eingang in den Covid-Bereich der Notaufnahme geschleust. Diejenigen ohne Symptome werden wie gewohnt über den Haupteingang in die Notaufnahme geleitet", so Laaß. Zudem werde es notwendig sein, die weiteren stationären Kapazitäten im Klinikum aufzustocken. Geplant sei die Reaktivierung der Station C.04.