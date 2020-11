Corona-Fälle an mehreren Schulen im Landkreis Peine

An mehreren Schulen im Kreis Peine sind Corona-Infektionen aufgetreten. Von etlichen Fällen betroffen sind auch das Gymnasium und die Realschule in Groß Ilsede.

Die Corona-Lage im Landkreis Peine hat sich über das Wochenende leicht entspannt: Das Landesgesundheitsamt gab am Montag den Wert der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 88,3 an. Die Tage zuvor war der Wert immer weiter angestiegen bis auf 97,2 am Wochenende und damit nahe an der kritischen Marke 100. In dem Fall würden laut der Verordnung des Landes Niedersachsen weitere Beschränkungen vor allem für Schulen und Kindertagesstätten greifen.

Für eine Entwarnung gibt dieser Rückgang allerdings noch keinen Anlass. Der Wert 50 ist noch weit entfernt, und dieser Wert muss unterschritten werden, um eine Eskalation des Infektionsgeschehens verhindern zu können. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Unterdessen haben die Corona-Fälle in Peiner Schulen weiter zugenommen. Nach Angaben der Landkreisverwaltung vom Montag gibt es inzwischen in folgenden Schulen Fälle: Grundschule Essinghausen, 1. Klasse, 1 Fall; Realsschule Ilsede, 10. Klasse, 3 Fälle; Gymnasium Groß Ilsede, 5. Klasse 1 Fall, 6. Klasse 2 Fälle, 13. Jahrgang 1 Fall; Eichendorffschule in Peine, Klasse 2, 1 Fall; Gunzelin-Realschule in Peine, Klasse 6, 1 Fall; Albert-Schweitzer-Schule, Hauptschule Vechelde, 6. Klasse, 1 Fall; Heinrich-Kielhorn-Schule, Grundschule Vallstedt, 4. Klasse, 1 Fall. Die betroffenen Schulklassen und Lehrkräfte befinden sich nach Angaben von Landkreissprecherin Katja Schröder in Quarantäne – sie wurden bereits oder werden noch abgestrichen. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Ab einer Neuinfektionsrate von 100 (7-Tage-Inzidenz) sind laut Landes-Verordnung folgende Regelungen möglich: Für eine Dauer von zunächst 14 Tagen finden an einer Schule der Unterricht, außerunterrichtliche Angebote der Ganztagsschule und sonstige schulische Veranstaltungen grundsätzlich in geteilten Lerngruppen statt. Ob darüber hinaus weitere Maßnahmen mit einer Allgemeinverfügung geregelt werden, hängt davon ab, ob es gemäß der Verordnung im Interesse des Gesundheitsschutzes erforderlich ist. Der Kulturring kann langfristige Schäden noch gar nicht absehen Unterdessen häufen sich auch im Peiner Land die Veranstaltungsabsagen. So musste auch der Kulturring Peine, der das Forum und die Peiner Festsäle bespielt, das Novemberprogramm komplett absagen, wie es die Landes-Verordnung für zunächst diesen Monat vorschreibt. Das Betriebsverbot stellt für den Kulturring einen „herben Rückschlag“ dar, erklärt Theaterleiterin Bettina Wilts dazu. „Nach der langen Schließung und bislang lediglich vier durchführbaren, aber erfolgreichen Vorstellungen vertrauen die Besucher unseren strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Trotz der vielen Einschränkungen kamen die Menschen endlich wieder ins Theater, viele Besucher waren dankbar, dass endlich wieder Kultur stattfand, sie fühlten sich im Theater sicher und gut aufgehoben.“ Die langfristigen Schäden dieser Schließung seien gegenwärtig noch gar nicht absehbar. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Die Tickets für die November- Veranstaltungen werden erstattet und können ab sofort, am besten auf postalischem Weg, zurückgegeben werden. Der Kulturring bittet die Ticket-Besitzer um Geduld, da die Rückabwicklung von mehreren hundert Einzeltickets mit erheblichem Aufwand verbunden sei. Am Montag sind zehn Neuinfektionen hinzugekommen Laut Tagesmeldung des Kreisgesundheitsamtes sind nach dem Wochenende bis Montagabend im Peiner Land zehn Corona-Neuinfektionen hinzugekommen – damit sind gegenwärtig 225 Fälle aktiv. Die Gesamtanzahl der bestätigten Corona-Fälle von Menschen im Landkreis Peine seit Ausbruch ist auf 556 gestiegen. 318 Betroffene gelten als inzwischen wieder genesen. Bisher gab es 13 Todesfälle zu beklagen – 12 im April und 1 Fall im Oktober. Zurzeit ist den Landkreisangaben zufolge für 406 Menschen im Peiner Land häusliche Quarantäne angeordnet. Seit Ausbruch der Pandemie gab es damit bis heute 3668 Quarantäne-Anordnungen. Am Montag wurden, wie Kreissprecherin Katja Schröder weiter mitteilte, im Corona-Testzentrum in Peine noch einmal 134 Abstriche entnommen. Die Testergebnisse stehen noch aus und schlagen sich folglich erst in den nächsten Tagen in der Berechnung des maßgeblichen Inzidenzwertes nieder. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick