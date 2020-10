Ein Maler namens Herbst

Mit dem Blätterfall hat sich auch im Peiner Land der Herbst sichtbar eingefunden. Mein Morgensport ist nun gefallene Blätter zusammenzufegen. Ich habe ein großes Betätigungsfeld, das von der Zufahrtsstraße zum Weg zur Haustür reicht und zwei Nachbargrundstücksteile beinhaltet. Letzteres soll ich nicht fegen, sagt mir meine Göttergattin.

Ich bin aber uneinsichtig, denn für meine Fegerei hoffe ich auf Pluspunkte auf dem nachbarschaftlichen Beziehungskonto. Entferne ich „meine“ Blätter freiwillig von deren Grundstücken, kann niemand über ein Blatt „von mir“ stolpern. Die Nachbarn müssen auch nicht selbst fegen und brauchen „meine“ Blätter nicht in „ihren“ Komposter, oder noch schlimmer, in ihre kostenpflichtige Biotonne stopfen.

In der weiteren Nachbarschaft gab es jemand, der bewirkt hat, dass ein Ahorn-Straßenbaum vor seinem Grundstück radikal beschnitten wurde, da ihn im Herbst die Blätter störten. Der Baum hat aber anschließend wie wild ausgetrieben und jetzt Äste wie Bob Marley seinerzeit Rasta-Locken.

Das Blätterfegen tut mir gut, nicht nur wegen der Bewegung an frischer Luft. Mit Freude halte ich inne und bestaune die Farbenpracht vor allem der Bergahornblätter des Hausbaums. Neben der Farbenpracht der Bergahornblätter sind es die schönen Herbstblätter der Felsenbirne und der Kletterhortensie. Das verschwindende Grün des blatteigenen Chlorophyll überlagern die Farbstoffe wie Carotine, Xanthophylle und Anthocyane mit Gelb, Rot und Braun in sagenhaften Zwischentönungen – geradezu ein Farbenfeuerwerk.

Weniger bunt kommen die Walnussbaumblätter daher, sie enthalten Gerbsäure, würden den Kompost versauern und wandern gleich in die Biotonne. Eigentlich schade, denn die in den Walnussblättern enthaltenen ätherischen Öle und Gerbstoffe werden seit alters her in der Naturkunde und Volksheilkunde verwendet.

Der Herbst begann dieses Jahr astronomisch am 22. September, der Tages- und Nachtgleiche (Äquinoktium), und endet zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Am Äquinoktium steht die Sonne von Süden nach Norden wandernd kurz senkrecht über dem Erd-Äquator. Dann wird seit jeher das Erntedankfest gefeiert, bei dem früher den Feld- und den Fruchtbarkeitsgöttern Opfergaben gespendet wurden. Im Peiner Land gibt es die Erntedank-Tradition erfreulicherweise noch. In Kirchen, Gärten und Höfen sind dann reichhaltig geschmückte Körbe mit Feldfrüchten zur Schau gestellt, ein Anblick, der das Herz erfreut und uns dankbar für das werden lässt, was die Natur uns dieses Jahr mit Hilfe unserer regionalen Landwirtschaft wieder einmal beschert hat.

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.