Sparkasse verdoppelt Vereins-Bonus auf 100.000 Euro

50.000 Euro hatte die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zu Wochenbeginn für Digitalisierungsprojekte gemeinnütziger Vereine in ihrem Geschäftsgebiet ausgelobt – per Antrag konnten 100 Vereine für ihre Digital-Vorhaben je eine 500-Euro-Spende erlangen. Die gute Idee: Die Sparkasse wollte damit die Vereine in der Region unterstützen, deren Aktivitäten derzeit aufgrund der notwendigen Corona-Regeln stark eingeschränkt sind.

Digitalisierung für Vereine auch in Peine Megathema Die Bilanz der Sparkasse über ihre „DigiFit“-Aktion nach nur wenigen Tagen: „Die Nachfrage war überwältigend, schon nach sehr kurzer Zeit war die geplante Summe aufgebraucht.“ Und die prompte Reaktion: „Wir haben erkannt, dass das Thema Digitalisierung für Vereine noch wichtiger ist, als wir ohnehin schon gedacht hatten. Daher haben wir den Betrag kurzfristig auf 100.000 Euro verdoppelt“, so Vorstandschef Jürgen Twardzik in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch dieser Betrag ist schon aufgebraucht – damit kommen nun insgesamt 200 Vereine in der Region zum Zuge. Die Spenden wurden laut Sparkasse nach dem Windhundverfahren vergeben. Allerdings müssen nun auch noch etliche Absagen verschickt werden, denn es hatten am Ende mehr als 250 Vereine einen entsprechenden Antrag gestellt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Aktion so vielen Vereinen helfen können, das Megathema Digitalisierung anzugehen“, freute sich Twardzik. Webcam im Feuerwehrfahrzeug Die Art der geförderten Projekte ist laut der Vereins-Anträge vielfältig: von der Anschaffung von Notebooks für die mobile Vorstandsarbeit über die Einrichtung von WLAN im Übungsraum bis hin zur Installation einer Webcam im Feuerwehrfahrzeug, um Einsätze dokumentieren zu können. „Die Vielfalt der Vorhaben zeigt die Vielfalt des Vereinslebens in der Region. Dies zu erhalten ist eines unserer Ziele“ so Twardzik dazu. 500 Euro reichten zwar nicht sofort für die Umsetzung einer kompletten Digitalstrategie, könne und solle aber ein Anreiz sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einfach einmal loszulegen. Die Aktion „DigiFit“ der Sparkasse Hildesheim Peine Goslar Mit „DigiFit“ wollte die Sparkasse Vereine ermutigen, sich aktiv mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Die Ausgangslage: Viele Vereine haben Schwierigkeiten, mit der aktuellen Situation umzugehen. Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, kann da besonders wichtig sein. Auch wenn normalerweise das persönliche Miteinander das A und O für die Vereinsarbeit ist, bleibt derzeit oft nur die digitale Alternative. Doch darauf sind immer noch viele Vereine nicht eingestellt. In den vergangenen Monaten hat sich bei vielen Vereinen ein „Digitalisierungsstau“ bemerkbar gemacht. Infolge der geltenden Kontakt- und Abstandsregelungen sind persönliche Zusammenkünfte oft nicht möglich. So waren zum Beispiel Vereins-Geschäftsstellen nicht erreichbar, da die Voraussetzungen für mobiles Arbeiten nicht bestehen.