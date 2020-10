Eine 50-Jährige ist am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Um einen Zusammenstoß mit einem von einem Grundstück in der Falkenberger Straße in Peine in den fließenden Verkehr einfahrenden Auto zu verhindern, bremste die Frau, die Vorfahrt hatte, ihr Pedelec stark ab und kam auf regennasser Fahrbahn zu Fall. An dem E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

red