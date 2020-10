Täter brechen Zigarettenautomaten in Plockhorst auf

Täter haben am Montag um 3.30 Uhr in der Dorfstraße in Plockhorst einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge informierte die Polizei und verfolgte zwei Männer, die mit einem Auto vom Tatort flüchteten, über Wehnsen bis kurz vor Edemissen. Hier wurde das Auto von Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert. Die zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro

Weitere Ermittlungen laufen derzeit. Der Zigarettenautomat wurde durch den Aufbruch beschädigt, es wurden Bargeld und Zigarettenschachteln geklaut. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Personen, die zwischen Plockhorst und Edemissen originalverpackte Zigarettenschachteln finden, diese auf keinen Fall anfassen und die Peiner Polizei unter (05171) 9990 verständigen sollten.

red