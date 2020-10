Frank König führt die Betriebssportgemeinschaft Kreis Peine

Im Vorstand der Betriebssportgemeinschaft Landkreis Peine (BSG) bleibt Frank König (Jobcenter) Vorsitzender. Und sein Vertreter ist weiterhin der Personalratsvorsitzende Toni Bieband. Zur neuen Geschäftsführerin wurde die stellvertretende Personalratsvorsitzende Sandra Scherneck gewählt. Das ergaben jüngst die Vorstandswahlen in der Jahresversammlung des Vereins.

Die Aktivitäten der Betriebssportgemeinschaft, die derzeit aus rund 208 Mitgliedern besteht, sind vielfältig. Sie beinhalten unter anderem Fußball, Badminton, Bowling, Kubb (Wikingerschach), Laufen und Walken. Anlässlich des Peiner Freischießens wird seitens der BSG dafür gesorgt, dass die Kreisverwaltung eine eigene Majestät ausschießt.

Auch zu anderen Anlässen ist die Gemeinschaft eine wichtige Unterstützung für die Kreisverwaltung, so wird beispielsweise die Bewirtung bei Betriebsfesten durch die BSG sichergestellt, aber auch der Gesundheitstag für alle Beschäftigten unterstützt.

Ein Blick in die Geschichte der sportlichen Verwaltungsmitarbeiter: Seit Mitte der 1950er Jahre absolvierte die BSG (damals noch in Unterhemden als Trikotersatz) Fußballspiele. Der erste Zeitungsbericht vom 1. Oktober 1959 berichtete von einem klaren 2:0-Sieg gegen den FC Finanzamt Peine. In den Akten ist auch Tischtennis als Aktivität genannt.

Nach zahlreichen Turnieren in der näheren Umgebung und als Ausrichter nimmt die BSG seit 1993 an den alle zwei Jahre stattfindenden Europäischen Betriebssportspielen teil: In Berlin, Saragossa, Trondheim, im Trentino und in Riga. In Salzburg konnte 2003 Kurt Gilgen, Mitbegründer der BSG, im Schwimmen für Peine die erste Goldmedaille erringen.

Im Februar 2000 fand die Gründungsversammlung des Vereins statt, der Anfang 2006 insgesamt 65 Mitglieder zählt.