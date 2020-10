Ratsgymnasium Peine zeigt Ausstellung „Nimm Rassismus persönlich“

Megan Malone (links) und Mehmet Yumus, Schüler am Ratsgymnasium in Peine, gehören der AG „Schule ohne Rassismus“ an und schauen sich hier einige Ausstellungsplakate an, die im Treppenhaus zur Aula hängen.

Peine. Die Ausstellung „Nimm Rassismus persönlich“ regt zum Nachdenken über eigenen Rassismus an. Die AG „Schule ohne Rassismus“ holte sie nach Peine.

Kunst am Ratsgymnasium Peine hinterfragt Vorurteile

Drei Worte nur – und doch so eindringlich: „Nimm Rassismus persönlich“. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Schule ohne Rassismus“ hat in Kooperation mit der Amnesty-International-Gruppe Peine die Wanderausstellung ans Peiner Ratsgymnasium geholt. Seit Donnerstag und noch bis zum 27. November ist sie in der Schule im Treppenhaus vor der Aula zu sehen.

Worum geht’s in der Ausstellung? Dem Betrachter wird das erst allmählich klar, denn die Plakate werfen Fragen auf. Welche Haarfarbe hat Fleiß? Welche Schuhgröße hat Aggressivität? Welche Herkunft hat Sportlichkeit? Oder welche Sprache hat Individualität? Fragen, die zum Nachdenken anregen. Genau das will die Ausstellung erreichen. Alltagsrassismus ist oft subtil „Die Fragen sprechen jeden an. Und wem eine Frage gestellt wird, der fühlt sich angeregt, über eine Antwort nachzudenken“, sagt Schülersprecherin Megan Malone aus dem 13. Jahrgang, die Mitglied in der AG ist. „Wir wollen die Menschheit mit der Ausstellung aufwecken“, ergänzt Achtklässler Mehmed Yumus. Es gehe darum, auf diskriminierende Klischees aufmerksam zu machen, die sich in subtilem Alltagsrassismus äußern. Denn oft heißt es hinter vorgehaltener Hand: Wer dunkle Augen hat, der müsse doch einen Migrationshintergrund haben. Wer gut sprinten und springen oder gut tanzen kann und womöglich noch eine andere Hautfarbe hat, der muss doch aus einer ganz bestimmten Ecke in der Welt kommen. Die Ausstellung soll Bewusstsein schärfen Die Ausstellung entlarvt, dass äußerliche Merkmale, die Herkunft oder der Glaube des Menschen nichts mit individuellen Eigenschaften zu tun haben. „Wir fühlen uns als zertifizierte Schule ohne Rassismus verpflichtet, dieses Bewusstsein Stück für Stück zu schärfen. Wir haben die Verpflichtung, alltäglicher Diskriminierung entgegenzutreten“, sagt Schulleiter Manfred Filsinger. Um das Bewusstsein bei allen Schülern seiner Schule zu schärfen, hat Filsinger sämtliche Lehrer dazu angehalten, mit ihren Schülern mindestens für eine Schulstunde die Ausstellung zu besuchen und darüber zu sprechen. Nährboden für Rassismus soll genommen werden Der Alltagsrassismus hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Menschen grenzen ihre Mitmenschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer vermeintlichen Religion oder anderer Zuschreibungen aus und werten sie ab – im Job, in der Schule, in der Politik, auf dem Fußballplatz, bei der Wohnungssuche oder im öffentlichen Raum. Und immer wieder komme es zu schockierenden rassistischen Gewalttaten, betont Reinhard Leidig von Amnesty -- „siehe Halle oder Hanau“. Doch wie sieht es im Schulalltag aus? Gibt es rassistische Tendenzen? „Nicht direkt“, sagt Filsinger. Einzig der vereinzelt in Whatsapp-Gruppen verbreitete Hass bereite Sorge. „Aber dieses Problem haben alle Schulen.“ Klara Upadeck, Schülerin des zehnten Jahrgangs, steht voll hinter der Ausstellung. „Sie hilft dabei, dem Rassismus den Nährboden für die ganz schweren Fälle zu nehmen.“