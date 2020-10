Unbekannte brechen in Einrichtung in Vechelde ein

Unbekannte sind zwischen Montag um 16.30 Uhr und Dienstag um 5 Uhr in eine Freizeiteinrichtung in der Straße Am Windmühlenberg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Eine Terrassentür wurde aufgehebelt

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür Zugang in die Einrichtung verschafft hatten. Sie verursachten einen Schaden von ungefähr 5000 Euro. Ob Gegenstände gestohlen wurden ist noch unklar.

red