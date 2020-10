Täter stehlen BMW von Grundstück in Essinghausen

Peine. Auffällig an dem Pkw seien die Felgen mit einer Sonderlackierung in titangrau. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Täter haben am Dienstag in Essinghausen am Wölfersdorfer Ring zwischen 1.50 und 7.30 Uhr einen BMW X6 von einem Grundstück gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Auffällig an dem Pkw seien die Felgen mit einer Sonderlackierung in titangrau.

Der Wert wird mit 25.000 Euro angegeben

Die Polizei kann derzeit keine weiteren Angaben zum Tatgeschehen machen. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 25.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

