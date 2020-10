Hochdrucklage dominierte den September im Kreis Peine

Klimatologisch gehört der September zu den Monaten mit häufig stabilen Wetterlagen, was sich in diesem Jahr wieder bestätigte. Der Blick auf die Wetterkarten zeigte lange Zeit ein Hoch über Mittel- und Osteuropa, welches die atlantischen Tiefdruckgebiete nach Norden abdrängte. Den Ausläufern dieser Tiefs gelang es daher nur selten, auf unseren Raum überzugreifen.

Nach einem trockenen Monatsbeginn mit Höchsttemperaturen um 20 Grad und schon kühlen Nächten mit Tiefsttemperaturen von 11 bis 8 Grad griffen am 3. und 4. September die Ausläufer eines Tiefs über Norwegen auf Norddeutschland über und hinterließen in Lengede mit 18,8 Millimeter als Summe über zwei Tage. Die nächsten Tage blieb es dann trocken, aber phasenweise stark bewölkt. Richtig sonnig war nur der 7. September mit 11,4 Stunden Sonnenschein.

Eine Kaltfront beendete das warme Intermezzo

Die Luft erwärmte sich tagsüber auf 18 bis 21 Grad und kühlte nachts auf 12 bis 9 Grad ab. Dazu wehte ein durchweg schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Ein weiteres Tiefdruckgebiet bestimmte am 9. und 10. September unser Wetter. Dabei wurde zunächst sehr warme Luft herangeführt (24,0 Grad am 9. September) bevor die Kaltfront des Tiefs in der Nacht zum 10. September mit etwas Regen im Gepäck das warme Intermezzo wieder beendete.

Ab der zweiten Monatsdekade begann dann die Zeit der Hochdruckgebiete. Bei täglich zehn bis elf Stunden Sonnenschein stiegen die Temperaturen zunächst auf Werte um 25 Grad an, am 15. September dann sogar auf den Monatshöchstwert von 30,3 Grad. Trotz der Wärme tagsüber kühlte es sich in den Nächten aufgrund der schon relativ langen Nachtphase bei überwiegend wolkenlosem Himmel auf 14 bis 10 Grad ab.

Regen blieb zunächst aus

Am 17. September zog die Kaltfront eines Tiefs über Finnland von Nord nach Süd über Deutschland hinweg und brachte auf ihrer Rückseite deutlich kältere Luftmassen mit. So lagen die Höchsttemperaturen in der Folgezeit nur noch bei 18 bis 22 Grad und die nächtlichen Tiefstwerte bei Werten um 5 Grad. Was jedoch weiterhin ausblieb, war der Regen.

Bis einschließlich 25. September blieb es trocken. Erst danach stellte sich die Wetterlage grundlegend um. Von Westen gelangten nun Tiefdruckgebiete mit ihren Ausläufern bis nach Mitteleuropa und leiteten die Zufuhr wolkenreicher Meeresluft ein. Dabei regnete es am 26. September ergiebig. Für Lengede wurde mit 24,2 mm am Bodenstedter Weg und 25,3 mm am Bolzenkamp (nahe Seilbahnberg) die höchste Tagessumme des gesamten Monats gemessen.

An wenigen Tagen Regen

Noch mehr kam im Kreis Peine an diesem Tag mit 30,0 mm in Woltorf zusammen. In der kühlen Luft wurden 12 bis 13 Grad kaum überschritten. Bis zum Monatsende blieb es unbeständig, aber trocken mit etwas ansteigenden Temperaturen. Der September 2020 war mit einem Temperaturmittel von 14,8 Grad um 0,9 Grad zu warm und bot in Lengede vier Sommertage und sogar noch einen heißen Tag.

Es regnete zwar nur an sieben Tagen, dabei kamen aber aufgrund des beschriebenen Starkregens am 27. September 46,8 mm und somit sogar 109 Prozent vom langjährigen Mittel zusammen. Die Sonne übererfüllte ihr Soll zu 144 Prozent und war 210,0 Stunden am Himmel über Lengede zu sehen.

Dr. Olaf Schulze arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und betreut die private Meteorologische Station am Bodenstedter Weg 25 in Lengede.