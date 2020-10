Der Vallstedter Weg in Lengede ist voll gesperrt

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten ist der Vallstedter Weg (Kreisstraße 45) in Lengede seit Montag, 5. Oktober, kurzfristig voll gesperrt. Das teilt der Landkreis Peine mit. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum Freitag, 9. Oktober. Sie beginnt am Rathaus und endet an der Einmündung Am Bolzenkamp. Die Zufahrt zum Rathaus ist vom Bodenstedter Weg aus möglich.

Eine Umleitung ist ausgeschildert

Eine Umleitung führt vom Bodenstedter Weg über den Lengeder Weg nach Bodenstedt und von dort über die Straße Zum Seilbahnberg nach Vallstedt und umgekehrt. Der Vallstedter Weg wird seit Anfang August bis voraussichtlich November halbseitig in Teilabschnitten für rund 450.000 Euro saniert.

