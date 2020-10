Das ausgebrochene Pferd starb noch an der Unfallstelle. Die Gadenstedterin wurde leicht verletzt. (Symbolbild)

Gadenstedt. Zwei Pferde sind am Freitagabend von ihrer Weide bei Gadenstedt geflohen. Eines der Tiere stieß mit einem Auto zusammen und verendete.

Eine Leichtverletzte und ein totes Pferd bei Unfall in Gadenstedt

Ein Pferd starb am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall im Lauenthaler Weg in Gadenstedt. Die Fahrerin des Unfallwagens wurde ebenfalls leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor elf.

Der Opel kollidierte frontal mit dem Pferd – das Tier verendete

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 28-Jährige aus Gadenstedt gegen 22.50 Uhr in ihrem Opel Adam im Lauenthaler Weg. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen waren zwei Pferde, ausgebrochen von einer nahen Sommer-Weide, ebenfalls auf der Straße. Die Gadenstedterin kollidierte frontal mit einem der Tiere, das noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen verendete.

Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Das zweite Pferd konnte wohlbehalten eingefangen werden. Beide Tiere gehören derselben Braunschweigerin.

