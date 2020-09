E-Scooter-Fahrer in Peine unter Alkoholeinfluss

Eine Streifenbesatzung hat nach Polizeiangaben am Sonntag kurz nach 4.30 Uhr in der Kirchvordener Straße in Peine einen 29-jährigen Peiner auf seinem E-Scooter kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,49 Promille, so die Polizei weiter. Dem Peiner sei eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Etwa 1500 Euro Schaden

Zeugen gesucht: Wohl durch Tritte beschädigten Unbekannte am Sonntag zwischen 3 und 12.30 Uhr drei Auto-Außenspiegel an der Beethovenstraße in Peine, so die Polizei. Geschätzte Schadenshöhe: etwa 1500 Euro.

Hinweise: (05171) 9990.

red