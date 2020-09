Peine. Eine Zeugin hat in der Fröbelstraße drei Jungen beobachtet. Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Haustür in Telgte beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitag, 28. August, gegen 18 Uhr in der Fröbelstraße in Telgte drei Jungen beobachtet, die im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung stehen könnten. Das teilt die Polizei jetzt mit. Danach könnten die Jungen offensichtlich vorsätzlich die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses beschädigt haben. Eine Glasscheibe war nach der Tat im unteren Bereich geborsten. Es entstand hierdurch ein Schaden von etwa 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vöhrum unter (05171) 9886812 in Verbindung zu setzen.

red