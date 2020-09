Durch vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ist im Januar das Feuer im Asia-Imbiss „Bambus" in Peine entstanden.

Asia-Imbiss in Peine – Pächter hat Feuer selbst gelegt

Einen Toten hat die Feuerwehr im Januar dieses Jahres beim Brand in dem Asia-Imbiss „Bambus“ an der Schützenstraße in Peine entdeckt: Es handelte sich dabei um den Pächter des Imbisses. Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, teilt dazu mit: „Nach derzeitigem Stand müssen wir davon ausgehen werden, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig durch den Verstorbenen gelegt worden ist.“ Genaueres lasse sich nicht sagen.

