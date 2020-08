Dreister Räuber in Peine gefasst

Vor einer Woche kam es in der Duttenstedter Straße in Peine zu einem Raubüberfall. Dort klingelte ein Täter an der Haustür eines 90-jährigen Peiners, gelangte unter einem Vorwand in das Haus, stieß ihn zu Boden und stahl eine geringe Summe Bargeld und Schmuck.

Den darauffolgenden Tag versuchte es der Täter erneut bei dem Rentner und klingelte am Mittag bei ihm. Der Geschädigte erkannte ihn allerdings sofort, öffnete nicht und verständigte die Polizei. Ein Einbruchsversuch des Mannes schlug fehl und er flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Drei Raubversuche beim selben Mann

Gestern versuchte es der Mann laut Polizeibericht erneut bei der Haustür des 90-Jährigen. Erneut habe er ihn sofort wiedererkannt und alarmierte unverzüglich die Polizei. Die Beamten begannen sofort mit der Fahndung nach dem Täter und konnten durch ihre schnelle Reaktion den Täter im Weidenweg in Peine antreffen und festnehmen.

Die Polizei sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte

Nun sucht die Polizei Zeugen oder mögliche Geschädigte, bei denen der Mann ebenfalls an der Tür geklingelt hatte. Insbesondere betreffe dies die Bereiche Duttenstedter Straße, den Weidenweg und die angrenzenden Straßen in der Stadt Peine.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Zirka 45 Jahre, 1,70 Meter groß, schlank, südländisches Aussehen, Glatze. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose, Turnschuhen und einem schwarz/weiß gemusterten T-Shirt.

Sollte Ihnen diese Person aufgefallen sein, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.