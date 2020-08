Hannover. Ein gebürtiger Peiner wurde in Hannover von Polizisten ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Er ist mit mehreren Straftaten aufgefallen.

Polizei fasst Intensivtäter aus Peine in Hannover

Ein 22-jähriger gebürtiger Peiner wurde laut Polizeibericht gestern zur Durchführung eines Beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Der Mann sei wohnungslos. Die Bundespolizisten hätten in den frühen Morgenstunden wegen einer Leistungserschleichung aus der S-Bahn geholt. Sie hätten den Schwarzfahrer sofort erkannt, denn er war bereits am Vorabend innerhalb von zwei Stunden zweimal festgenommen worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei

Laut Polizei hat er an diesem Vorabend in einem Geschäft Alkohol gestohlen. Er werde außerdem wegen vier weiterer Straftaten zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Nach diesem Vorfall habe es den Beamten gereicht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Der junge Mann ist bereits mit 34 Strafverfahren hinreichend polizeibekannt, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.