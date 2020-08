Motorradfahrer verletzt sich in Peine bei Unfall schwer

Die Polizei hatte am Wochenende diverse Einsätze zu protokollieren, darunter einen Auffahrunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.

Laut Polizeibericht ereignet sich der Unfall am Samstag gegen 15.10 Uhr. Demnach fuhr ein 23-jähriger Peiner mit seinem Motorrad der Marke KTM(125er) auf der Sundernstraße in Richtung Sundern und übersah dabei den vor ihm fahrenden Skoda Fabia eines 41-jährigen Peiners. Der Skoda-Fahrer musste in Höhe des Goltzplatzes aufgrund von drei Radfahrern, die vor ihm auf der Fahrbahn fuhren, abbremsen. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Er wurde dabei schwer verletzt und ins Peiner Klinikum gebracht.

Ein 19-jähriger Hohenhamelner fuhr am Freitag gegen 11.45 Uhr mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Ford Focus auf der Dreschereistraße in Adenstedt, heißt es in einem weiteren Bericht. Die ihn kontrollierenden Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und untersagten die Weiterfahrt.

Zu einer Farbschmiererei wurde die Polizei am Freitag gerufen. In der Nacht hatten unbekannte Täter die Außenjalousien eines Mehrfamilienhauses mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe wurde noch nicht ermittelt.

Einen Taschendiebstahl zeigte ein 76-jähriger Peiner an. Demnach wurde er am Samstag gegen 13.30 Uhr auf dem Echternplatz in Peine von einem Unbekannten angesprochen, der Geld gewechselt bekommen wollte. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass aus seiner von ihm durchgängig in der Hand gehaltenen Geldbörse 70 Euro fehlten.

Ein Einbruch wurde der Polizei am Samstag gemeldet. Mehrere unbekannte Täter waren gegen 3.40 Uhr in das Gebäude des Hallenbades „P3“ am Neustadtmühlendamm eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Schließlich wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in der Peiner Kirchhofstraße gemeldet. Die Tat ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 17 und 21.50 Uhr. Die Täter hebelten die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten Schmuck.

red