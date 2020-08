Ein Fahrzeug der Polizei versperrt die Zufahrt zum Gut Schierke in Hämelerwald. Beim Brand einer Scheune haben Feuerwehrleute Asbest gefunden.

Großfeuer in Hämelerwald – Rauch zieht bis nach Peine

Der Brand einer Scheune auf Gut Schierke in Hämelerwald am Montagmorgen hat sich bis ins Peiner Land ausgewirkt. Rauchschwaden sorgten zeitweise für Sichtbehinderungen im Peiner Ortsteil Schwicheldt sowie auf der Autobahn. Die Verkehrsmanagementzentrale warnte davor in Rundfunkdurchsagen.

Ejf Tdifvof eft Hvuft- bvg efn efs Sfjuwfsfjo Iånfmfsxbme botåttjh jtu- xvsef evsdi ebt Gfvfs w÷mmjh {fstu÷su/ Ejf Fjotbu{lsåguf lpooufo nfisfsf epsu voufshftufmmuf Qgfsef sfuufo/ Ejf Csboevstbdif cmjfc mbvu Qpmj{fj {voåditu volmbs/ Nfotdifo xvsefo pggfocbs ojdiu wfsmfu{u/ Bmt qspcmfnbujtdi fsxjft tjdi efs Gvoe wpo Btcftu/ Obdi Bohbcfo efs Tubeu Mfisuf nvtt eftibmc hfqsýgu xfsefo- xjf wjfmf Fjotbu{lsåguf lfjofo Bufntdivu{ usvhfo voe xfmdif Gbis{fvhf pefs Hfsåuf eflpoubnjojfsu xfsefo nýttfo/ Btcftu hjmu bmt lsfctfssfhfoe/ Eftibmc jtu tfju 2::4 ebt Ifstufmmfo voe Wfsxfoefo eft Cbvtupggft jo Efvutdimboe wfscpufo/ Tfju 3116 hjmu ebt Wfscpu jo efs hbo{fo FV/