Zwei Unfälle auf der Kreisstraße 29 bei Groß Bülten

Groß Bülten. Gleich zwei Unfälle hat es am Montag auf der Kreisstraße 29 zwischen Groß Bülten und Adenstedt gegeben.

Wie die Polizei meldet, fuhr gegen 16.20 Uhr ein 80-jähriger Ilseder mit seinem Wagen von Groß Bülten kommend die K 29 in Richtung Adenstedt. In der Rechtskurve in Höhe der Lauenthaler Mühle kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Straßenbaum. Der Ilseder wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zur Schadenshöhe könnten die Beamten derzeit keine Angaben machen.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 18.30 Uhr, als ein 30-Jähriger aus Hohenhameln von Gadenstedt kommend nach links in Richtung Adenstedt abbiegen wollte. Beim Beschleunigen geriet sein Wagen laut Polizei ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden: 8500 Euro.

red