Peine. Einen Laptop haben bislang nicht ermittelte Diebe aus einem in der Sundernstraße in Peine geparkten Auto gestohlen. Die Tat ereignete sich am Montag.

Am späten Montagnachmittag haben bislang nicht ermittelte Täter einen Laptop aus einem in Peine geparkten Pkw gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat zwischen 16.30 und 17.15 Uhr in der Sundernstraße, Höhe Herzberg, in Peine.

Die Täter zerstörten die Beifahrerseite und stahlen einen Laptop samt Tragetasche. Die Schadenssumme beläuft sich laut Polizei auf circa 1850 Euro.

red