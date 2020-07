Zwei Fahrerfluchten in Edemissen, eine Fahrerin erwischt

Die Polizei sucht noch Beteiligte zum zweiten Vorfall von Fahrerflucht am Freitag auf der Mödesser Straße in Edemissen.

In der Mödesser Straße in Edemissen gab es am Freitag nach Polizeiangaben zwei Vorfälle von „Unfallflucht“, auch Fahrerflucht genannt.

Die erste gab es zwischen 13.50 und 14 Uhr an der Einmündung zur dortigen landwirtschaftlichen Firma. Ein zurzeit noch unbekannter PKW-Führer stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen dort geparkten VW-Polo eines 24-jährigen aus dem Kreis Gifhorn und entfernte sich unerlaubt. Am Polo gab es an der Seite einen Schaden in Höhe von rund 1300 Euro, so die Polizei.

Beim zweiten Vorfall hielt gegen 14.50 Uhr eine 85-jährige Frau aus Edemissen an einer Engstelle wegen des Gegenverkehrs hinter einem parkenden PKW an. Offensichtlich beachtete sie den Seitenabstand nicht, als sie wieder anfuhr beschädigte sie dabei ein anderes Auto. Auch sie fuhr weg, ohne sich darum zu kümmern. „Sie wurde ermittelt und muss sich nun verantworten. Hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt“, teilte die Polizei mit.

