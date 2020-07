Streifenwagen stößt mit Audi zusammen: 8-jähriges Kind verletzt

Auf der Kreuzung von Werderstraße und Marktstraße kam es am Donnerstag zu einem Unfall – ein Streifenwagen der Polizei stieß mit einem Audi zusammen.

Peine. Am Donnerstag ist es in Peine zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Audi gekommen. Dabei wurde ein 8-jähriges Kind verletzt.

Zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem weiteren Pkw ist es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr im Bereich der Kreuzungs Werderstraße und Marktstraße zu einem Unfall gekommen. Dies teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall ist ein 8-jähriges Kind verletzt worden.

Streifenwagen und Audi stießen auf der Kreuzung zusammen

„Im Kreuzungsbereich ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem unter Inanspruchnahme von Sonderrechten fahrenden Funkstreifenwagen der Polizei und einem Pkw der Marke Audi“, schreibt Matthias Pintak, Sprecher der Polizei Salzgitter, in der Meldung. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 8-jähriges Kind, das in dem Audi mitfuhr, verletzt. Das Kind musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 25-jährige Polizistin sowie die 36-jährige Audifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei bislang noch nicht machen.

red