Polizei meldet drei Unfallfluchten in Peine und Broistedt

Drei Unfallfluchten hat die Polizei in den vergangenen Tagen registriert. Auf dem Landkreisparkplatz am Schloßwall hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 10.30 und 11.15 Uhr beim Parken einen abgestellten Audi Q 5, beschädigt. Er floh. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Schwarzen Weg in Peine beschädigte ein Unbekannter am Donnerstagin der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr beim Parken einen geparkten Nissan Qashqai. Auch er fuhr einfach weg. Der Schaden beträgt cirka 500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei Peine, (05171) 9990.

In der Kastanienallee in Broistedt beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Freitag, 16.45 Uhr, den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw VW Transporter. Auch dieser Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei Lengede, (05344) 915670.