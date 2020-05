Einbrecher in Vöhrum scheiterten bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Burgdorfer Straße einzudringen. (Symbolbild)

Vöhrum. Ein Einfamilienhaus in der Burgdorfer Straße in Vöhrum ist das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter scheiterten jedoch.

Einbrecher sind in der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, bei dem Versuch gescheitert, in ein Einfamilienhaus in der Burgdorfer Straße in Vöhrum einzudringen.

Daraufhin flohen die Täter vom Ort des Geschehens. Wie die Polizei mitteilt, ist noch nicht klar, warum die Einbrecher scheiterten.

Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.