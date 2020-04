Im Kreis Peine wird der 1. Mai der Gewerkschaften digital

Das wird es in diesem Jahr nicht geben: die sonst übliche Kundgebung des DGB zum 1. Mai (hier 2017) am Gewerkschaftshaus in der Lindenstraße in Peine.

Die Corona-Krise wirkt sich nun auch auf den Feiertag am 1. Mai, den „Tag der Arbeit“, aus. Die üblichen Demonstrationen und Versammlungen sind nicht erlaubt. Für den Kreisverband Peine des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) steht aber fest: „Solidarisch geht auch digital!“

Auch wenn das Treffen am 1. Mai am Gewerkschaftshaus in der Lindenstraße auch in Peine, mit den Beteiligten, zuletzt immer mehr in die Jahre kam und die Teilnehmerzahl zunehmend überschaubar war, waren es nicht so wenige, dass ein Treffen trotz der Kontaktverbotsregeln wegen Corona erlaubt wäre.

„Der DGB sagt seine Kundgebungen in der Region ab – ein historisch einmaliger Schritt“, teilte Frank Raabe-Lindemann vom Peiner Kreisverband aber bereits für den 1. Mai im Corona-Jahr 2020 mit. Zum ersten Mal werde der DGB in Peine keine öffentliche Kundgebung zum Tag der Arbeit machen.

Aber man hat sich „der widrigen Umstände zum Trotz etwas Besonderes einfallen lassen: Die Gewerkschaften bringen am 1. Mai den Tag der Arbeit ins Netz.“

Das geschieht mit diversen Aktionen. Unter www.dgb.de/erstermai gebe es einen Livestream zu sehen. „So wollen die Gewerkschafter am 1. Mai digital für Solidarität und soziale Gerechtigkeit demonstrieren – mit Musikern, Comedians, Talks, Interviews und Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland“, kündigt Frank Raabe-Lindemann an. Im Internet auf www.facebook.de/dgbniedersachsen und auf www.niedersachsen.dgb.de finde man jede Menge Statements, Videos und Fotos zum 1. Mai und zur Frage: „Was bedeutet Solidarität für mich?“

Der DGB und Verdi fordern dazu auf, zum 1. Mai online einen Beitrag zum Thema „Was bedeutet Solidarität für Dich?“ zu erstellen. Das könne zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona sein. Foto: Patrick Seeger / dpa

Die Gewerkschaften begrüßten den Schulterschluss von Sozialpartnern und Regierung, um die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die mit der Corona-Krise einhergehen, zu bewältigen. „Die Solidarität der Gesellschaft brauchen diejenigen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders betroffen sind, die um ihre Existenzgrundlage fürchten oder um die ihrer Familien, die von Betriebsschließungen, Kurzarbeit oder Geschäftsaufgabe bedroht sind“, heißt es in der Pressemitteilung.

Tausende Arbeitnehmer aus dem Landkreis Peine befänden sich in Kurzarbeit. Viele davon, die in „Kurzarbeit Null“ seien, würden mit 60 Prozent (beziehungsweise 67 Prozent für Beschäftigte mit Kindern) ihres Nettoeinkommens kaum über die Runden kommen. Laufende Fixkosten wie die Miete müssten weiterbezahlt werden. „Der DGB fordert deshalb, das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent (beziehungsweise 87 Prozent für Beschäftigte mit Kindern) anzuheben.“ Es brauche ein klares Signal an die Menschen, dass sie durch diese schwierige Zeit gebracht werden und nicht in der Sozialhilfe landen, so Peines DGB-Vorsitzender Frank Raabe-Lindemann.

Der Peiner DGB fordere weiterhin die Rekommunalisierung des Klinikums Peine. Gesundheit und Pflege seien keine Ware und Krankenhäuser keine Fabriken, deren Ausrichtung sich an den Gewinnerwartungen der Betreiber auszurichten haben. Der DGB erwarte den Erhalt des Klinikums und dessen 800 Arbeitsplätze.

Beim Thema Klinikum steigt auch Nanni Rietz-Heering, Vorsitzende vom Verdi-Ortsverein Peine und Vorstandsmitglied im DGB, ein. Sie verweist auf das DGB-Motto „Solidarität“ mit der Möglichkeit, ein kurzes Video zum Thema beim DGB einzustellen zu können und betont: „Das freut mich sehr, und ich hoffe auf breite Beteiligung aus Peine! So lässt sich beispielsweise die Insolvenz-Situation des Klinikums per Video benennen und es kann die Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklärt werden.“ Zudem sei das Klinikum Peine mit 80 Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb in Peine. „Das wollen wir solidarisch erhalten!“

Zudem sei ein digitaler Chor zum 1. Mai geplant. Das Ziel: Möglichst viele Mitwirkende aus allen Teilen Deutschlands, die sich für den Kultsong „You‘ll never walk alone“ zu einem großen Chor der Solidarität vereinen.

Weiterhin gebe es Livekonzert im Internet. „Besonders freue ich mich, das Torsten Stelzner, Kabarettist aus Braunschweig, der schon oft auf Verdi-Einladung in Peine war, neben Konstantin Wecker und Heinz Rudolf Kunze mit seinen Texten live zu sehen und zu hören sein wird. Denn gerade Kulturschaffende haben derzeit keinerlei Auftrittsmöglichkeiten und somit auch keine Einnahmen. Das erweist sich für viele Künstler derzeit eben als – im wahrsten Sinne des bitteren Wortes – ‘Brotlose Kunst’“, sagt Nanni Rietz-Heering.

Die Künstler bräuchten nun ein solidarisches Publikum, alle bräuchten Kulturschaffende für die geschundene Seele in Coronazeiten. Weiterhin seien bei diesem Konzert am 1. Mai ab 11 Uhr dabei: MiA, Jocelyn B. Smith, Sarah Lesch, Friederike Kempter, Dota, Ute Lemper und Felix Räuber.

Nanni Rietz-Heering fordert dazu auf, sich an der Aktion „Was bedeutet Solidarität für Dich?“ zu beteiligen und selbst ein Video zu erstellen und per Mail an solidarisch@dgb.de zu schicken. Einsendeschluss ist Montag, 27. April. „Schickt uns Euer Statement als Text, als Foto oder als Video!“

