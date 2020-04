So sieht der Gesichtsschild von Wulkow Metallbau aus. Er wird auch an Privatleute verkauft.

Wulkow in Ilsede stellt nun auch Gesichtsschilde her

Wegen der Corona-Pandemie geht der Zulieferer für den Maschinenbau, Wulkow-Metallbau aus Ilsede, neue Wege. Gemeinsam mit der GMV Consulting Adam wurde ein Gesichtsschild entwickelt, welches das Gesicht des Trägers und das seines Gegenübers vor Flüssigspritzern schützt. Das Schild dient als zusätzlicher Schutz für die Schleimhäute in Mund, Nase und Auge, heißt es in der Pressemitteilung von GMV Consulting Adam.

Der Schild könne den Schutz, besonders gemeinsam mit einem Mundschutz, deutlich verbessern. Auch auf einen hohen Tragekomfort werde geachtet. Realisiert werde dieser durch einen Schaumstoffstreifen an der Stirn und der individuellen Einstellung am Kopf über Klettbänder.

„Wir haben inzwischen mehr als 2500 Schilde verkauft, Tendenz weiter steigend“, teilt Wulkow mit. Die Produktentwicklung stehe nicht still. „Gerade bringen wir eine ergonomischere Variante auf den Markt, eine weitere mit klappbarem Visier soll in Kürze folgen.“

Wulkow Metallbau stellt Gesichtsschilde her (von links): Markus Jakomet (Fertigungsleiter), Sören Adam (Unternehmensberater) und Daniel Wulkow (Geschäftsinhaber). Foto: Wulkow

Der Schritt, die Produktion teilweise umzustellen, war nicht ganz freiwillig. „Nach dem Auftragseinbruch unserer Kunden, die teilweise sehr stark auch von Importen aus China abhängig sind, mussten wir neue Wege gehen, um Kurzarbeit im Betrieb zu vermeiden“ berichtet Daniel Wulkow, Inhaber der Wulkow Metallbau.

Der Gesichtsschild wurde gemeinsam mit der GMV Consulting Adam entwickelt. Beide Unternehmen hätten sich bewusst gegen ein Verfahren mit Unterstützung eines 3D-Druckers entschieden. „Das Verfahren ist zu kostenintensiv und die nachgefragten Mengen sind so nicht realisierbar“, erklärt Sören Adam.

Aktuell könnten schon mehr als 1500 Gesichtsschilde pro Woche hergestellt werden. Die Produktionskapazitäten würden jetzt stetig erweitert. „Viele Betriebe können diese Schilde einsetzen, um sich und andere zu schützen“, so Wulkow. „Denken Sie an Friseure, Therapeuten, Seniorenheime und Pflegedienste, Ärzte – im Prinzip an alle, die unmittelbar mit und am Kunden arbeiten.“ Auch in der Industrie sei ein Einsatz denkbar, beispielsweise bei der Herstellung von Lebensmitteln oder im Einzelhandel, wo Menschen eng zusammen müssen.

„Wir haben unsere Fertigungsprozesse deutlich verbessert. Dieses ermöglicht eine bessere Qualität und höhere Stückzahlen. Die Kosteneinsparung geben wir direkt an unsere Kunden weiter“, verspricht Sören Adam, der sich sonst in kleinen und mittelständischen Betrieben mit der Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen beschäftigt.

Bestellungen würden in der Regel am gleichen Tag noch versendet. Auch eine Zertifizierung sei bereits angefragt. Anfragen könnten an zerspanung@wulkow-metallbau.de oder info@gmv-consulting.de gesendet werden. Auch für Privatleute sei der Gesichtsschild verfügbar.

