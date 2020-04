Trotz Corona: Fridays-for-Future streiken im Landkreis Peine

Auch wenn Protestaktionen im großen Stil zurzeit ein Riegel vorgeschoben sind, werden die Aktivisten von Fridays-for-Future (FfF) am bevorstehenden Freitag, 24. April, protestieren. Um sich der Situation anzupassen, verlagert sich der Protest allerdings von der Straße in die Fenster des Kreises. Denn die Aktivisten organisieren einen sogenannten Netzstreik.

Klimastreik wandert von der Straße in die Fenster

Die üblicherweise bei den Demonstrationen zu sehenden kreativen Schilder sollen in einer deutschlandweiten Aktion in Fenstern, an Briefkästen, in Bäumen oder am Arbeitsplatz angebracht werden – wo immer sie sichtbar sind. Weitere Informationen dazu können auf www.fridaysforfuture.de eingesehen werden. Dort können auch Bilder der Plakate und Aktionen hochgeladen werden. „Dies ist der erste globale Streiktag, bei dem es nicht darauf ankommt, ob ich gerade in der Nähe von einer Demonstration bin. Die Demo kommt quasi zu uns nach Hause!“, heißt es in dazu in einer Mitteilung der Ortsgruppe von FfF in Peine.

Ziel sei es, die Politik in Stadt und Landkreis dazu zu bewegen, nicht nur in der Bekämpfung des Coronavirus, sondern auch in der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels Verantwortung zu übernehmen und sich solidarisch mit allen Menschen zu zeigen, die die Folgen als erste spüren werden und es auch schon täten. Konkret fordern die Aktivisten die Implementierung eines sogenannten Klimanotstandes.

Kreisverband der Grünen in Peine unterstützt die Aktion von Fridays-for-Future

Der Aufruf zum Netzstreik der FfF-Aktivisten findet Unterstützung durch den Kreisverbandes der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Claudia Wilke, Sprecherin des Verbands, weist in einer Mitteilung der Partei auf die Befürchtungen zu einem erneuten Hitzesommer hin, der zu Ernteeinbrüchen in der Landwirtschaft führen könnte. Stefanie Weigand, ebenfalls Sprecherin, betont die Auswirkungen, die die Klimazerstörung überall auf der Welt habe – von Australiens Buschfeuern und sterbenden Korallenriffen bis zu Moorbränden im Emsland: „Vom Klimawandel bleibt niemand verschont.“